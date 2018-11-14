Порошенко вручив Джемілєву орден Свободи
Президент Петро Порошенко вручив лідеру кримськотатарського народу, уповноваженому глави держави у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву орден Свободи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, церемонія вручення відбулась на урочистостях з нагоди 75-річчя Джемілєва.
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Зазначається, що глава держави привітав Джемілєва з ювілеєм і вручив орден Свободи на знак визнання його значної ролі у поверненні Криму та звільнення політичних в'язнів Кремля.
«Мустафа Джемілєв – справжній герой кримськотатарського та українського народу. Його внесок у боротьбу за утвердження цінностей демократії та свободи неоціненний», - наголосив Порошенко.