Бойовики "ЛНР" не пустили місію ОБСЄ на свою територію
23:02, 19 січня 2015Політика
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Бойовики не пропустили представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на територію так званої "ЛНР".
REUTERS
Про це йдеться в звіті ОБСЄ, оприлюдненому у понеділок, пише Українська правда.
Зазначається, що 18 січня 5 автомобілів, з 11 експертами ОБСЄ прямували з Дебальцевого в бік Артемівська і Перевальска, на територію підкотрольну "ЛНР". Спостерігачів зупинили озброєні люди у військовій формі. Один із чоловіків наказав конвою спецмісії розвернутися і вистрілив зі стрілецької зброї в повітря. Коли спостерігачі залишали цю територію, пролунав ще один залп із стрілецької зброї.
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Експерти повернулися до Севєродонецька.
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