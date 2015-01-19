Бойовики "ЛНР" не пустили місію ОБСЄ на свою територію

Про це йдеться в звіті ОБСЄ, оприлюдненому у понеділок, пише Українська правда.

Зазначається, що 18 січня 5 автомобілів, з 11 експертами ОБСЄ прямували з Дебальцевого в бік Артемівська і Перевальска, на територію підкотрольну "ЛНР". Спостерігачів зупинили озброєні люди у військовій формі. Один із чоловіків наказав конвою спецмісії розвернутися і вистрілив зі стрілецької зброї в повітря. Коли спостерігачі залишали цю територію, пролунав ще один залп із стрілецької зброї.

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Експерти повернулися до Севєродонецька.