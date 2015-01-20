"Укроборонпром" почав випускати дозорні бронемашини "Хазар"
03:16, 20 січня 2015Політика
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На одному з підприємств Державного концерну "Укроборонпром" почали випускати нові броньовані розвідувально-дозорні машини БРДМ-2Ді "Хазар".
"Хазар" здатний на ходу долати водні перешкоди / Укроборонпром
Про це повідомляє прес-служба концерну.
"Основні переваги нової машини – високі динамічні властивості, великий запас ходу та підвищена прохідність.
"Хазар" здатний на ходу долати водяні перешкоди та обладнаний потужним двигуном стандарту ЄВРО-3. Машина призначена для ведення розвідки боєм i вогневої підтримки мотострілецьких підрозділів", - йдеться у повідомленні.
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"Хазар" створено на основі модернізованої БРДМ-2. Нову машину зробили двовісною, з усіма ведучими колесами. Додатковий люк дозволяє безперешкодно та зручно висаджуватися десанту.
Перші одиниці нової бронемашини українська армія отримає вже протягом місяця.
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