"Укроборонпром" почав випускати дозорні бронемашини "Хазар"

Про це повідомляє прес-служба концерну.

"Основні переваги нової машини – високі динамічні властивості, великий запас ходу та підвищена прохідність.

"Хазар" здатний на ходу долати водяні перешкоди та обладнаний потужним двигуном стандарту ЄВРО-3. Машина призначена для ведення розвідки боєм i вогневої підтримки мотострілецьких підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Укроборонпром" відновив розробку БМП на базі танка Т-64

"Хазар" створено на основі модернізованої БРДМ-2. Нову машину зробили двовісною, з усіма ведучими колесами. Додатковий люк дозволяє безперешкодно та зручно висаджуватися десанту.

Перші одиниці нової бронемашини українська армія отримає вже протягом місяця.