Сто супутників за сотні мільйонів євро: коли запрацює український Starlink

Першим етапом проєкту стало виведення на орбіту 1 жовтня 2026 року тестового супутника OBRIA NANO у межах місії SpaceX.

Україна планує створити власну національну систему захищеного зв’язку, яка нараховуватиме не менше 100 супутників. Загальна вартість проєкту оцінюється в сотні мільйонів євро. Про це порталу Defense Eхpress розповів віце-президент напрямку супутникових технологій компанії Himera Дмитро Хмара.

"Не менше ста супутників треба буде вивести на орбіту. Це щоб повністю покрити Україну – щоб давати зв'язок 24 на 7 в кожній точці, для усієї критичної інфраструктури", – повідомив Хмара.

За досвідом, у світі реалізація подібних проєктів зазвичай триває від п’яти до семи років. За оптимістичним сценарієм, на реалізацію Україні знадобиться щонайменше 2–3 роки.

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Наразі проєкт розвивається виключно за рахунок приватних інвестицій – державного фінансування він поки не отримував. Надалі команда планує залучати кошти європейських фондів. За попередніми оцінками, йдеться про фінансування обсягом у сотні мільйонів євро.

"Головне в цьому зв'язку, що він буде повністю контрольований українцями. Ні в кого за кордоном не буде жодної кнопки, щоб його обмежити або вимкнути", – зазначив експерт, додавши, що серед основних споживачів наразі розглядають Міноборони та структури, відповідальні за функціонування критичної інфраструктури.

Важливою вимогою є мінімальна затримка сигналу, тому супутники розміщуватимуть на низькій навколоземній орбіті. Попередньо розглядається висота близько 500 км. Водночас наразі багато технічних та інших параметрів проєкту ще не визначено.

Першим етапом проєкту стало виведення на орбіту 1 жовтня 2026 року першого тестового супутника OBRIA NANO у межах місії SpaceX.

"Супутник керується розробником – данською компанією Gomespace. З часом керування перейде повністю в Україну. Зараз наша мета – це навчитись керувати супутником, там дуже багато викликів стоїть перед операторами супутникового зв'язку", – зазначив Хмара.

За його словами, перші супутники українського "Старлінку" планують виготовити в Європі.

Україна має намір локалізувати виробництво як супутників, так і терміналів зв’язку на власній території. Маса серійних супутників становитиме близько 250 кг. Для порівняння, тестовий супутник OBRIA NANO, який уже вивели на орбіту, важить лише 10 кг.

Робота Starlink в Україні – головні новини

У середині жовтня українські військові зіткнулися з проблемами в роботі супутникових систем зв’язку Starlink і Starshield.

Як повідомляли представники України, SpaceX запровадила обмеження на швидкість руху терміналів Starlink. Це спричинило перебої зі зв’язком для підрозділів, які використовували термінали на рухомій техніці, та ускладнило виконання частини бойових завдань.

24 жовтня Міноборони України заявило про відновлення штатної роботи супутникових систем Starlink. Зокрема, термінали знову могли забезпечувати зв’язок під час руху на швидкостях понад 400 км/год. Засновник SpaceX Ілон Маск пояснив попередні обмеження роботи Starlink в Україні нібито порушенням Силами оборони умов використання системи.

Нещодавно президент США Дональд Трамп висловився щодо обмежень швидкості роботи Starlink. Він заявив, що не знає, хто ухвалив таке рішення, водночас поставивши під сумнів сам факт запровадження обмежень.

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