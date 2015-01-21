Радбез ООН обговорить ситуацію в Україні

Про це написав постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв в "Твіттері".

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"Всією командою місії України при ООН готуємося до відповідального засідання РБ в середу (21 січня). Готуємо повну об'єктивну картину для світу", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, учора постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі на екстреному засіданні у Відні ухвалила декларацію, в якій закликала всі сторони бойових дій на сході України негайно припинити вогонь і провести зустріч для досягнення практичного прогресу у виконанні мінських угод.