Бойовики зосереджують свіжі формування в районі чотирьох населених пунктів

Про це на сторінці в соцмережі написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його даними, ці формування укомплектовані місцевими бойовиками і "замаскованих" під них військовослужбовцями РФ.

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"Між населеними пунктами Тельманове та Гранітне діє як мінімум одна ротная тактична група противника, яка кілька днів тому отримала підкріплення. В районі Докучаєвська зафіксована зведена батальонная тактична група, сформована з решток бандформування "Кальміус", частково "Оплоту" і російських найманців", - повідомив Дмитро Тимчук.