Семенченко: в Жолобку помічені близько 400 російських військових

Про це повідомив народний депутат і командир "Донбасу" Семен Семенченко в ефірі каналу "112 Україна".

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"З 29-го блокпосту всю ніч тривала робота ворожої артилерії. Зараз спостерігається невелике затишшя. Всю ніч спостерігалося переміщення колон ворожої артилерії в район недалеко від 29-го блокпосту. Близько 800 м звідти - населений пункт Жолобок, де за перевіреними даними, були помічені не менше 400 російських кадрових військовослужбовців. Це повідомили місцеві жителі і розвідка",- зазначив Семен Семенченко.

"Зараз ВСУ, батальйон "Донбас", Національна гвардія зайняли добре ешелоновану оборону, є резерви. Існують, звичайно ж, проблеми, про них проінформовано керівництво Міноборони і керівництво Національної гвардії, проблеми вирішуються",- підсумував командир "Донбасу" .