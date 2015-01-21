Рада Безпеки ООН почне розгляд ситуації в Україні о 22:00

12:07, 21 січня 2015
Політика
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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй розпочне розгляд ситуації в Україні сьогодні на засіданні о 22.00 за київським часом.

REUTERS

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Сегій Кислиця.

Читайте такожРадбез ООН обговорить ситуацію в Україні"Рада безпеки ООН розглядатиме сьогодні питання щодо України о 22.00 квч (15.00 за Нью-Йорком)", - повідомив він.

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