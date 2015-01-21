Рада Безпеки ООН почне розгляд ситуації в Україні о 22:00

Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Сегій Кислиця.

Читайте такожРадбез ООН обговорить ситуацію в Україні"Рада безпеки ООН розглядатиме сьогодні питання щодо України о 22.00 квч (15.00 за Нью-Йорком)", - повідомив він.