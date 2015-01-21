Рада Безпеки ООН почне розгляд ситуації в Україні о 22:00
12:07, 21 січня 2015Політика
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Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй розпочне розгляд ситуації в Україні сьогодні на засіданні о 22.00 за київським часом.
REUTERS
Про це у Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Сегій Кислиця.
Читайте такожРадбез ООН обговорить ситуацію в Україні"Рада безпеки ООН розглядатиме сьогодні питання щодо України о 22.00 квч (15.00 за Нью-Йорком)", - повідомив він.
Рада Безпеки ООН розглядатиме сьогодні питання щодо Ukraine 22.00 КВЧ дивимося webcast ООН http://t.co/oFIIBQjjrt
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 21 января 2015
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