У Росії хочуть побачити "речдоки" поставок своєї зброї на Донбас

Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ про те, що було б для російської сторони доказом поставок зброї на Донбас.

"Доказом буде пред'явлення речових доказів, більше нічого. Якщо хочуть вести серйозну розмову", - сказав Лавров.

Читайте такожТурчинов: Росія прагне знищити Україну як державуЗа його словами, в Росії вважають, що "поставки зброї в зону конфлікту суперечать всяким кодексам Євросоюзу та ОБСЄ".

Як стверджує Лавров, донедавна іноземної зброї в Україні не було до початку поставок від "деяких сусідів з країн НАТО та ЄС".

Як повідомляв УНІАН, за даними української сторони, Росія збільшує присутність регулярних військ і техніки на окупованих територіях Донбасу.

За словами спікера АТО Андрія Лисенка, «на окупованих територіях Донбасу, зокрема, в Горлівці, Сніжному, Краснодоні спостерігається збільшення присутності військових збройних сил РФ, які беруть участь у бойових діях проти сил АТО і здійснюють інструктаж та підготовку бойовиків з числа місцевого населення», - зазначив він. Крім того, з території Росії доставлено значну кількість боєприпасів для реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», танків і гаубиць, а також патронів для стрілецької зброї різних калібрів.

Крім того, 17 січня Лисенко заявив, що Росія не тільки перекидає зброю терористам на Донбас, а й використовує цей регіон як полігон для випробування новітніх зразків зброї. «За даними розвідки, поблизу м. Ростов-на-Дону зафіксовано розміщення сучасної важкої військової техніки ЗС РФ. Зокрема, це ТОС-1 «Буратіно», ЗРК С-300В, РСЗВ 9К58 «Смерч», РСЗВ 9К57 "Ураган", танки Т-90 і Т-72B3, БТР-80АМ. Таке озброєння періодично переміщується на територію України і використовується для обстрілу позицій ЗС України. Також проводяться випробування нових комплексів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби і стрілецької зброї. Таким чином, Росія цинічно використовує Донбас як полігон для випробування нового озброєння, не зважаючи на можливі жертви серед мирного населення», - сказав Лисенко.