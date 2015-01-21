У НАТО пояснили, чому Муженко не поїхав на їх засідання

Як передає власний кореспондент УНІАН, відкриваючи 172-ге засідання начальників генеральних штабів країн-членів Альянсу, яке розпочалося сьогодні у Брюсселі, Бартелс у своєму вступному слові назвав відсутність української сторони „непередбачуваною”.

„Дозвольте мені підкреслити, що український начальник Генерального штабу був змушений в дуже короткий термін скасувати свій візит у зв'язку з розвитком ситуації на сході країни”, - сказав голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу.

Як повідомлялося, начальник Генштабу Збройних сил України Муженко мав на другий день засідання, 22 січня, поінформувати союзників щодо останніх подій на сході України.

Читайте такожМуженко живий і перебуває в зоні АТО - МіноборониСьогодні, 21 січня, речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що Муженко перебуває в зоні АТО.

"У Донецькому аеропорту триває бойова операція. В результаті боїв підрозділи бойовиків підірвали злітно-посадкову смугу. До позицій українських військових підійшли додаткові резерви та доставлено боєприпаси. Начальник Генерального штабу генерал-полковник Віктор Муженко перебуває в зоні АТО і керує підрозділами Збройних сил України", - сказав Лисенко.