У НФ закликали владу та силові структури завадити втручанню Кремля в Об’єднавчий Собор

Створення Єдиної помісної церкви має відбутися попри агресивне втручання Кремля та російських посіпак у внутрішні церковні справи України.

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький на брифінгу в парламенті.

"Ми бачили учора, що Константинополь вкотре підтвердив свій намір надати українській церкві Томос про автокефалію, і те, що до кінця цього року ми можемо чекати Об‘єднавчий Собор. Ми й бачимо на фоні цих новин, що Росія не покидає своїх спроб чинити тиск на українську церкву, на українських політиків, на міжнародну спільноту, на владу Туреччини, на пана Ердогана, на Вселенського Патріарха Варфоломія", — заявив Висоцький.

"Колишній так званий прокурор Криму пані Поклонська, а нині депутат Держдуми Росії, заявила, що вона надала факти незаконності надання автокефалії українській церкві турецькій владі та турецькому послу. Ви подивіться на те, як російська держава, уся кремлівська машина протидіє наданню українській церкві незалежності", — підкреслив народний депутат.

Сергій Висоцький закликав українські правоохоронні органи, прокуратуру та СБУ захистити усіх православних єпископів МП, які захочуть доєднатися до створення єдиної помісної церкви в Україні.

"Я хочу закликати усіх нас до того, щоби ми фільтрували пропаганду Кремля, щоби ми пам’ятали про історичну важливість процесу, який відбувається зараз. І МВС, і прокуратура, і СБУ мають убезпечити об`єднання українських церков, єпископів, які захочуть взяти участь у Об’єднавчому Соборі та створити автокефалію", — заявив він.

"Українська держава не має терпіти втручання у свої справи та тиск на тих православних єпископів, які захочуть об`єднатися під автокефалією Константинополя", — резюмував Сергій Висоцький.