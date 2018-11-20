Суд відмовився зменшити заставу Насірову і дозволити йому виїзд за кордон

Зачитування обвинувального акту буде продовжено на наступному засіданні.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін дії зобов'язань, покладених на екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова, а клопотання сторони захисту про зменшення розміру застави та про надання дозволу на виїзд за кордон залишено не задоволеним.

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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook.

Зокрема повідомляється, що сьогодні, 20 листопада, в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося чергове судове засідання по суті з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України.

«Прокурорами САП подано клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на підсудних, за результатами розгляду яких судом продовжено строк дії обов’язків покладених на Насірова та частково продовжено строк дії обов’язків Новікова В.К., за виключенням обов’язку здати документи, що дають право на виїзд закордон», - інформує САП.

Також зазначається, що разом з тим, судом залишено без задоволення клопотання сторони захисту про зменшення розміру застави Насірову та надання останньому дозволу на виїзд за кордон.

Враховуючи, що час, відведений на проведення судового засідання завершився, прокурори САП не змогли продовжити зачитування обвинувального акту.

Наступне судове засідання призначено на 12:00 год. 10 грудня 2018 року.