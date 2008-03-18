Генсек НАТО визнає, що консенсусу щодо України в Альянсі немає
Схеффер не бачить негативних наслідків
|Яаап де Гооп Схеффер
Де Гооп Схеффер високо оцінив те, що Україна і Грузія здійснили «великий поступ на шляху до демократії». Проте генсек НАТО дав зрозуміти, що політична ситуація в обох країнах могла б бути кращою. Зокрема, у Тбілісі восени минулого року загострився конфлікт між владою та опозицією. Тоді НАТО обурило те, що президент Саакашвілі обмежив мовлення мас-медіа і запровадив надзвичайний стан. Це призвело до похолодання відносин з Тбілісі. «Сподіваюся, що конфлікт дотепер уже вичерпаний. Гадаю, що курс відкритих дверей НАТО має бути підтверджений у Бухаресті. Що це означає в політичному вимірі – ПДЧ, чи ні, поки ще зарано говорити», – заявив генсек НАТО.
Так само немає відповіді щодо України. За залучення України до ПДЧ виступають передовсім американці, чехи і поляки, а німці й французи налаштовані проти.
Щодо військової співпраці, то Альянс лише вітає розширення контактів, і тут Де Гооп Схеффер виділив Україну: «Дуже важливо, що Україна бере участь в усіх, я це наголошую, в усіх операціях НАТО. Жоден інший партнер НАТО не бере такої участі. Тому це варто відзначити».
Крім цього, генсек НАТО сказав журналістам, що не бачить жодних негативних наслідків від розширення організації, яке, на його думку, сприяло стабільності у Європі.