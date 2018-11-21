Кива: Влада використовує сліпих для фальсифікації виборів

Кива також підкреслив, що Соцпартія розробляє програму, яка буде спрямована на поліпшення якості життя людей з особливими потребами.

Влада в Україні протягом багатьох років використовувала обмежені можливості сліпих для фальсифікації виборів, порушуючи їх право на таїнство голосування.

Про це заявив голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«В Україні немає спеціальних бюлетенів для сліпих. Люди позбавлені свого законного права – таємно віддати голос на виборах. Більш того, влада користується цим. Це ще один цинічний спосіб фальсифікації», - сказав він в ефірі телеканалу «112».

І.Кива також підкреслив, що Соцпартія розробляє програму, яка буде спрямована на поліпшення якості життя людей з особливими потребами.

«Сьогодні сліпих не вважають за людей. Саме тому, ми вважаємо за необхідне виправити ситуацію, що склалася. Ми готуємо програму, спрямовану на поліпшення рівня життя таких людей. Людей з обмеженими можливостями. Вони такі ж як і всі, і заслуговують гідного життя», - зазначив він.

Раніше голова СПУ анонсував проведення найближчим часом форуму з питань людей з проблемами зору та слуху за підтримки Соціалістичної партії України.

Як повідомлялося, представник товариства слабочуючих Херсонської області О.Таран і голова профспілки Херсонського УТОС В.Обертайло призначені радниками голови СПУ.