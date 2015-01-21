Аваков назвав неприпустимою "сміттєву" люстрацію

«Народна люстрація» вкиданням політиків у сміттєві баки є неприпустимою.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в Харкові, говорячи про випадки так званої «народної люстрації» з депутатами Харківської міськради.

«Усім, хто вдягає на себе маски та бігає за наляканими депутатами, малодостойними депутатами, поки що депутатами Харківської міської ради, моя порада: вперед на фронт, здобувайте репутацію там, після чого повертайтеся в Харків, овіяні славою, перемагайте у міських виборах, міняйте цей склад міськради. А всякий, хто кидає у смітники депутата, - провокатор. Саме так до нього буде ставитися міліція», - наголосив Аваков.

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Він підкреслив, що «народна люстрація» - це самоуправство, яке не дозволить побороти невдоволення системою колишньої влади.

«Є право і закон, він завжди один. У нас самоуправства на вулиці бути не повинно, самоуправство на вулиці завжди залишається без межі. Я не думаю, що комусь із нормальних людей буде приємно, що його судить незрозумілий хлопчик у незрозумілій балаклаві. Це неприпустимо! Є механізм перехідного періоду, є невдоволення і очікування нереалізованого правосуддя, але є тільки одне правило, як цю ситуацію побороти - діяти за правилами, інакше буде такий же хаос, тільки з іншим знаком», - сказав Аваков.

Міністр зауважив, що дійсні патріоти України зараз воюють на фронті чи діють у волонтерських організаціях.

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«У нас є горе-патріоти, які виражають боротьбу з усім, чим завгодно, через самоуправні акції в центрі міста, тішать своє самолюбство. Реальні патріоти давно на фронті або у волонтерських рухах, реальні патріоти записуються в добровольчі загони та йдуть у зону антитерористичної операції. У Харкові таких достатньо – це підрозділи «Харків-1», «Харків-2», «Слобожанщина», «Східний корпус»», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня в Харкові після чергової сесії молоді люди вкинули в сміттєвий бак депутата Харківської міськради Володимира Скоробагача. Сьогодні, 21 січня, молодики намагалися вкинути у смітник директора Департаменту комунального господарства Харківської міськради Віктора Кітаніна.