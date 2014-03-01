Голова МЗС Туреччини: стабільність в Україні є важливою для всієї Євразії

Туреччина готова докласти зусиль, щоб ситуація в Криму була вирішена якнайшвидше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давудогли на спільній прес-конференції із в. о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею сьогодні в Києві.

“Туреччина готова зробити все від неї залежне, щоб проблеми, які зараз є в Криму, були вирішені якнайкраще», - підкреслив він.

Давудогли повідомив, що вчора мав розмови із низкою своїх колег, і сьогодні продовжить консультації щодо ситуації в Криму.

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“Я вважаю, що мають бути вжиті всі дипломатичні зусилля на всіх міжнародних платформах, зокрема ОБСЄ і Ради Європи, для того, щоб ситуацію було врегульовано”, - сказав він.

Глава МЗС Туреччини звернувся до мешканців Криму із закликом зробити так, щоб “Крим був центром миру і взаємного спокою”.

Він також зазначив, що для Туреччини важливо, аби кримські татари, які мешкають в Криму, жили “в мирі в межах територіальної цілісності країни і у взаєморозумінні з іншими етнічними групами, які мешкають на півострові”.

Він також вважає, що всі питання, які стосуються Криму, мають вирішуватися мирним шляхом в рамках територіальної цілісності України.

“Крим не має бути центром військової напруги, він має бути центром туризму, процвітання і співпраці”, - сказав Давудогли.

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Він також зазначив, що стабільність в Україні є важливою як для Чорноморського регіону, так і всієї Євразії.

У свою чергу Дещиця зазначив, що ситуація в Криму є нестабільною і продовжує загострюватися.

“Ми переконані, і я почув це від міністра, що необхідно вирішити питання митним шляхом”, - сказав Дещиця.

Він також зазначив, що в Україні вітають будь-які ініціативи на міжнародному рівні, які б могли сприяти деескалації ситуації як в Криму, так і в регіоні в цілому.