Політолог оцінив призначення переговорником у Мінську Марчука замість Кучми

Першою причиною політолог назвав те, що Євген Марчук є дійсно одним з головних фахівців у сфері національної безпеки.

Представник України з питань безпеки в Тристоронній контактній групі Євген Марчук є достойною заміною колишнього президента Леоніда Кучми на посаді голови делегації від України в ТГК у Мінську.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив політолог Володимир Фесенко.

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"Коли Леонід Данилович заявив, що він відходить від переговорів, я казав, що оптимальний варіант заміни це якраз Євген Кирилович. Чому? Три причини", - сказав Фесенко

Першою причиною політолог назвав те, що Євген Марчук є дійсно одним з головних фахівців у сфері національної безпеки.

"Людина з величезним досвідом у цій сфері. Я лише головні посади назву - це голова СБУ, міністр оборони, секретар національної безпеки та оборони. Тому компетенція є. Друга важлива причина. Він вже має великий досвід роботи у Тристоронній контактній групі, і йому не потрібно адаптуватися до цього процесу", - додав Фесенко.

За його словами, третя причина полягає в тому, що функціонально, з точки зору специфічного статусу, який повинен мати представник України в переговорах ТГК, Марчук має ту ж саму позицію, що і Кучма. Він не має офіційних державних посад зараз, але має величезний неформальний статус.

"Тим самим відсутність офіційного статусу дає можливість для маневру. Що дуже важливо, оскільки якщо будуть офіційними парламентерами на рівні ТКГ дипломати наші, які будуть контактувати з представниками самопроголошених невизнаних так званих республік, то тут створюються певні прецеденти, яких варто уникати", - завершив Фесенко.