Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ по Донбасу

Раніше Марчук представляв українську сторону у робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки.

Президент України Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, засідання якої відбуваються у Мінську.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Нашу позицію на ТКГ відтепер жорстко відстоюватиме Євгеній Кирилович Марчук. Напередодні президент Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в ТКГ. Євгеній Кирилович усі ці важкі 4 роки гідно відстоював нашу позицію у безпековій групі і добре орієнтується у проблематиці Мінських переговорів", - наголосила вона.

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Раніше Марчук представляв українську сторону у робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня екс-президент України Леонід Кучма пішов з посади представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську. Востаннє він взяв участь у засіданні групи 2 жовтня.