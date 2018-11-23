Україна готує проект резолюції для Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів

Для винесення на розгляд Генасамблеї цього питання не потрібне попереднє схвалення профільних комітетів ГА ООН.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна готує на грудень проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй про мілітаризацію Росією Чорного і Азовського морів.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

Зокрема, вона розповіла про підготовку Україною проекту резолюції для Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Чорноморського регіону та Азовського моря.

"Очікується в грудні у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, це питання не розглядається в комітеті", - заявила Зеленко.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у грудні цього року має розглянути та схвалити окремі дві резолюції: щодо порушень прав людини в Криму та мілітаризації Чорного й Азовського морів.

27 вересня президент України Петро Порошенко закликав Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй негайно відреагувати на зростаючу мілітаризацію в окупованому Криму, яку здійснює Російська Федерація.

"Ми впевнені, що зростаюча мілітаризація Криму заслуговує на пильну увагу та негайне реагування з боку Генеральної Асамблеї. Агресивна політика Росії разом із зухвалим використанням летальної зброї посилює загрозу", - наголосив глава держави.

"Саме тому під час цієї сесії Україна розраховує на вашу активну підтримку відповідної резолюції", - сказав президент.

12 жовтня президент України увів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.

7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морських портів.