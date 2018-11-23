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Україна готує проект резолюції для Генасамблеї ООН про мілітаризацію Росією Чорного та Азовського морів

20:44, 23 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна готує на грудень проект резолюції для розгляду на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй про мілітаризацію Росією Чорного і Азовського морів.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

Зокрема, вона розповіла про підготовку Україною проекту резолюції для Генасамблеї ООН щодо мілітаризації Чорноморського регіону та Азовського моря.

"Очікується в грудні у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, це питання не розглядається в комітеті", - заявила Зеленко.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у грудні цього року має розглянути та схвалити окремі дві резолюції: щодо порушень прав людини в Криму та мілітаризації Чорного й Азовського морів.

27 вересня президент України Петро Порошенко закликав Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй негайно відреагувати на зростаючу мілітаризацію в окупованому Криму, яку здійснює Російська Федерація.

"Ми впевнені, що зростаюча мілітаризація Криму заслуговує на пильну увагу та негайне реагування з боку Генеральної Асамблеї. Агресивна політика Росії разом із зухвалим використанням летальної зброї посилює загрозу", - наголосив глава держави.

"Саме тому під час цієї сесії Україна розраховує на вашу активну підтримку відповідної резолюції", - сказав президент.

12 жовтня президент України увів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.

7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морських портів.

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Теги: #ООН#Чорне море#Азовське море