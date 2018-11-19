В ЄС готують "цілеспрямовані заходи" у відповідь на дії Росії в Азовському морі

В Євросоюзі також розглядають конкретні заходи з метою надання допомоги Україні через завдану шкоду через затримки і перевірки росіянами суден в Азовському морі.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу закликає Росію припинити обмежувати судноплавство в Азовському морі і Керченській протоці.

Про це вона сказала на прес-конференції в Брюсселі після сьогоднішнього засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

За совами Могрріні, в ЄС готують "цілеспрямовані заходи" у відповідь на ситуацію в Азовському морі.

Як зазначила Високий представник ЄС, на міністерській зустрічі була висловлена стурбованість щодо заходів Росії, до яких вона вдається в Азовському морі.

Зокрема, вона сказала, що дії Росії "завдають шкоди не лише українській економіці", оскільки під затримки і перевірки потрапляє також і велика кількість суден, які ходять у морі під прапорами країн-членів Європейського Союзу.

Могеріні додала, що над цим питанням в ЄС продовжать роботу, в тому числі приймаючи "належні цілеспрямовані заходи у наступні тижні або дні".

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Окремо вона наголосила, що Росія повинна припинити свої дії в Азовському морі.

"Перш за все ми передаємо чітке повідомлення нашим колегам в Російській Федерації, що ми очікуємо, що це буде припинено. І ми також вивчаємо заходи, і зокрема, Європейська комісія займається цим, щоб підтримати постраждалі сфери в Україні конкретними заходами", - підкреслила Могеріні.

У цьому зв'язку вона зауважила, що про ці заходи буде повідомлено, як тільки вони будуть ухвалені.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

У рішенні РНБО наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.