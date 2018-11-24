У центрі Києва можливі обмеження руху транспорту у зв’язку із заходами до 85-х роковин Голодомору
У центрі Києва сьогодні можливі обмеження руху транспорту у зв’язку із жалобними заходами до 85-х роковин Голодомору.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Управління державної охорони України.
До закінчення державних заходів можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);
алея Героїв Крут;
вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);
вул. Трьохсвятительська;
вул. Михайлівська;
вул. Десятинна;
Михайлівська площа;
вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);
Паркова дорога;
вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);
площа Конституції.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.
Цього року виповнюються 85-ті роковини Голодомору – злочину, що був організований більшовицьким тоталітарним режимом.
Згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 мільйонів осіб.
За регіональним розподілом втрат, із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше потерпіли Київська та Харківська області. У кожній з них передчасно померли понад 1 мільйон осіб.
Крім того, за даними дослідників, у пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирали 24 особи, щогодини – 1 тисяча 440, щодоби – 34 тиячі 560.