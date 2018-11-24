У центрі Києва можливі обмеження руху транспорту у зв’язку із заходами до 85-х роковин Голодомору

Обмеження можуть ввести на 11 вулицях.

У центрі Києва сьогодні можливі обмеження руху транспорту у зв’язку із жалобними заходами до 85-х роковин Голодомору.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Управління державної охорони України.

До закінчення державних заходів можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

вул. Лаврська (від вул. Цитадельної до алеї Героїв Крут);

алея Героїв Крут;

вул. Цитадельна (від вул. Лаврської до вул. Лейпцизької);

вул. Трьохсвятительська;

вул. Михайлівська;

вул. Десятинна;

Михайлівська площа;

вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Володимирської);

Паркова дорога;

вул. М. Грушевського (від вул. Садової до Кріпосного провулку);

площа Конституції.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цього року виповнюються 85-ті роковини Голодомору – злочину, що був організований більшовицьким тоталітарним режимом.

Згідно з даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, втрати населення через надсмертність під час Великого Голоду становили 3,9 мільйонів осіб.

За регіональним розподілом втрат, із тогочасних 7 областей, які входили до складу України, найбільше потерпіли Київська та Харківська області. У кожній з них передчасно померли понад 1 мільйон осіб.

Крім того, за даними дослідників, у пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирали 24 особи, щогодини – 1 тисяча 440, щодоби – 34 тиячі 560.