МЗС екстренно консультується з ЄС та НАТО щодо ситуації в Керченській протоці - ЗМІ

У МЗС заявили журналістам, що ситуація "досить серйозна".

Керівництво МЗС України проводить екстренні консультації з ЄС та НАТО щодо ситуації в Керченській протоці.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у відомстві.

На запитання, чи насправді йдеться про захоплення українських кораблів, співрозмовник відповів: "Поки ні, але ситуація досить серйозна".