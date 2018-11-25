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МЗС екстренно консультується з ЄС та НАТО щодо ситуації в Керченській протоці - ЗМІ

21:08, 25 листопада 2018
Політика
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Фото УНІАН

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у відомстві.

На запитання, чи насправді йдеться про захоплення українських кораблів, співрозмовник відповів: "Поки ні, але ситуація досить серйозна".

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