МЗС екстренно консультується з ЄС та НАТО щодо ситуації в Керченській протоці - ЗМІ
21:08, 25 листопада 2018Політика
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У МЗС заявили журналістам, що ситуація "досить серйозна".
Фото УНІАН
Керівництво МЗС України проводить екстренні консультації з ЄС та НАТО щодо ситуації в Керченській протоці.
Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у відомстві.
На запитання, чи насправді йдеться про захоплення українських кораблів, співрозмовник відповів: "Поки ні, але ситуація досить серйозна".
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