Депутати замахнулись на 400 законопроектів

Верховна Рада України протягом другої сесії планує розглянути понад 400 законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови «Про порядок денний другої сесії Верховної Ради» проголосували 415 народних депутатів і 449, зареєстрованих у залі.

Зокрема, парламент протягом другої сесії планує внести зміни до закону про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування, внести зміни до законодавства про діяльність політичних партій, у новій редакції ухвали закон про Кабінет міністрів.

Крім того, депутати планують схвалити Програму діяльності Кабміну, прийняти закон про Національну гвардію України, внести зміни до закону про прожитковий мінімум.

До розгляду також заплановано проект постанови про створення Міністерства сільськогосподарського машинобудування та відновлення Державного комітету України із земельних ресурсів, законопроекти щодо всеукраїнського референдуму та ряд інших питань.