У мережі з'явилися фотографії зруйнованого селища поблизу Донецького аеропорту
19:15, 22 січня 2015Війна
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Журналіст Роман Бочкала наголошує, що цілих будинків у Пісках не залишилося.
Обстріляне селище Піски / Фото: Роман Бочкала
Журналіст Роман Бочкала опублікував фотографії обстріляного селища Піски, яке знаходиться неподалік від знищеного Донецького аеропорту.
"Цілих будинків не залишилося. Але є ще такі, в яких можна сховатися", - зазначив журналіст.
Бочкала додає, що бойовики намагаються зруйнувати будівлі, щоб не дати українським військовим утримати зайняті позиції.
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"Але найголовніше! З моменту загострення конфлікту українські військові не втратили жодного метра підконтрольної їм території!", - наголошує журналіст.
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