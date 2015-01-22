У мережі з'явилися фотографії зруйнованого селища поблизу Донецького аеропорту

Журналіст Роман Бочкала опублікував фотографії обстріляного селища Піски, яке знаходиться неподалік від знищеного Донецького аеропорту.

"Цілих будинків не залишилося. Але є ще такі, в яких можна сховатися", - зазначив журналіст.

Бочкала додає, що бойовики намагаються зруйнувати будівлі, щоб не дати українським військовим утримати зайняті позиції.

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"Але найголовніше! З моменту загострення конфлікту українські військові не втратили жодного метра підконтрольної їм території!", - наголошує журналіст.