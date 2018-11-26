Воєнний стан в Україні: яким чином вводиться і що зміниться

Петро Порошенко звернеться до Верховної Ради, щоб проголосувати за введення воєнного стану. УНІАН пропонує ознайомитися з основними пунктами правового режиму воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію Військового комітету про введення воєнного стану через напади на українські кораблі біля Керченської протоки.

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Порошенко звернеться до Верховної Ради, щоб проголосувати за таке рішення. Мова йде про запровадження воєнного стану на 60 діб.

Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада на позачерговому засіданні 26 листопада. За словами Порошенка, введення воєнного стану не передбачатиме обмеження конституційних прав та свобод громадян. Дане рішення також не передбачає мобілізації, але треба "бути напоготові", заявив президент.

УНІАН пропонує ознайомитися з основними пунктами правового режиму воєнного стану.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який передбачає надання спеціальних повноважень державним органам влади, необхідних для відвернення загрози. Тимчасове обмеження прав і свобод громадян, а також тимчасове обмеження законних інтересів юридичних осіб.

Під час введення воєнного стану можуть запроваджуватися такі заходи:

Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю.

Запроваджувати комендантську годину.

Установлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Перевіряти документи у громадян, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Може обмежуватися право на вільне пересування.

Також обмежується право власності через примусове відчуження майна у фізичних та юридичних осіб на потреби оборони. Слід сказати, що законом передбачена компенсація за таке вилучення, а також повернення майна у разі його збереження при використанні в період військового часу.

Можуть обмежувати і трудові права, через введення трудової повинності. Але, разом з тим, законом передбачається соціальний захист, право на відпочинок і мінімальна заробітна плата.

Не можуть обмежуватися в період воєнного стану такі фундаментальні права людини, як право на життя, на повагу гідності, на свободу та особисту недоторканність, право на рівність перед законом, право на житло.

Чиї повноваження не можна припиняти під час воєнного стану:

В умовах військового часу забороняється проведення виборів, референдумів, страйків та внесення змін до Конституції.

Невиконання вимог правового режиму воєнного стану тягне за собою відповідальність.