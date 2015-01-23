Порошенко: В пам`ять перших героїв Небесної сотні ми маємо берегти нашу державу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час покладання квітів до пам`ятних знаків загиблим 22 січня 2014 року активістів Революції Гідності.

«Ми постійно пам`ятаємо імена перших героїв Небесної сотні. Я думаю, що не випадково вони віддали своє життя за Україну в День Соборності, в День злуки. Я думаю, що це дуже символічна пам`ять і про Михайла, і про Сергія, і про Юрія, який також загинув у цей день рік тому. Перед усіма героями Небесної Сотні ми маємо пам`ятати і берегти єдність нашої держави, берегти соборність нашої держави, захистити державу”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, рік тому 22 січня на вулиці Грушевського загинули перші активісти Революції Гідності - Михайло Жизневський, Сергій Нігоян. Вони загинули від вогнепальних поранень. 21 січня був викрадений Юрій Вербицький. Його тіло було виявлено у лісі біля Києва зі слідами тортур. 25 січня у лікарні помер Роман Сеник, який був поранений 22 січня на вул. Грушевського.