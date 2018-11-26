Корупція в час воєнного стану це мародерство - Садовий

Воєнний стан мав бути введений ще тоді, коли російські війська захопили Крим, та коли ті ж російські війська захоплювали Схід.

Про це заявив мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

"Я вже не говорю про Іловайськ, Дебальцеве. Це може комусь не подобатись, але це реалії", – зазначив політик.

Він також звернув увагу на іншу важливу проблему – корупцію в умовах воєнного стану.

Рівень корупції сьогодні в Україні є критичним. І в часи воєнного стану я би називав корупцію мародерством. За це має бути жорстке покарання. Тут важливо, щоби громадськість, всі активні люди це прекрасно розуміли, – вважає Садовий.

"Ще одна думка, яка, я думаю, мучить всіх нас. Як в часи воєнного стану ми не можемо терпіти пряму антиукраїнську діяльність російської агентури. Медведчук, Бойко, Рабінович та інші. Чому вони вільно себе почувають? Президент зустрічається з Медведчуком, про що вони ведуть розмови? Це ті питання, на які суспільство вимагає твердої відповіді", – заявив мер Львова.

За його словами, фракція "Самопоміч" чекає тексту про запровадження воєнного стану, який буде запропоновано президентом. Позиція "Самопомочі" – закон перш за все.

"Щодо виборів. Місяцем швидше, місяцем пізніше, але все одно ми цю корумповану владу усунемо. Але зараз треба думати виключно про інтереси країни", – наголосив Андрій Садовий.