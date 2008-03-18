Завтра в Україну приїде Генсек Ради Європи

19-21 березня Україну з візитом відвідає Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, головною метою візиту є ознайомлення з позицією керівництва України щодо політичних процесів, які відбуваються в Україні після проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Програмою візиту передбачені зустрічі Т.ДЕВІСА з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, головою Конституційного Суду, міністрами закордонних справ та юстиції.

Також планується виступ Т.ДЕВІСА перед студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Шевченка.