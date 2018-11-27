Астролог розповів про шанси Тимошенко стати президентом

Тимошенко наступного року слід бути вкрай обережною – її можуть отруїти або підлаштувати їй автомобільну аварію.

Астролог Влад Росс склав гороскоп для Юлії Тимошенко, яка 27 листопада відзначає день народження.

"У річному гороскопі (Солярі) Юлії Тимошенко, який включиться 27 листопада, Місяць буде в зеніті слави та успіху. До того ж, це буде висхідний Місяць. Це свідчить про те, що Юлія Володимирівна не тільки не буде втрачати голоси з наближенням виборів, але й навпаки, її популярність буде тільки зростати. Тим більше, благословенний Юпітер в листопаді увійде в знак Стрільця, під яким Тимошенко народилася. Іншими словами, планета влади увійде в її знак", - розповів він для "Главреда".

За словами Росса, на виборчу кампанію Тимошенко будуть виділені величезні гроші.

"Мільйони! А ці гроші будуть надходити з ближнього зарубіжжя. Взагалі, у плані грошей, які будуть вкладені в її президентську кампанію, з Тимошенко ніхто не зможе конкурувати. Правда, потім, якщо вона виграє президентські вибори, їй ці гроші доведеться відпрацьовувати. Але в неї вкладено просто неймовірні суми, як ні в кого! Там стільки "бабла" – вам і не снилося!", - сказав астролог.

Росс додав, що у річному гороскопі Тимошенко проглядається чітка вдала комбінація планет.

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"Плюс Юпітер буде зробить аспект до її Сонця в натальній карті до 90 градусів. А Юпітер – це влада. Такий аспект Юпітер робить лише раз у житті. Тож це буде останній шанс Тимошенко стати президентом України. І вона цілком може ним стати... Якщо не з'явиться несподівана кандидатура. Карта України показує, що на виборах повинен перемогти харизматичний лідер, який вміє гарно говорити або співати. Так, це цілком може виявитися співак або шоумен. Однак і Юлія Володимирівна володіє акторським талантом – вона б легко впоралася з роботою в театрі", - пояснив Росс.

"Я б радив їй бути уважною, щоб не отруїли. Оскільки в гороскопі Нептун у Домі здоров'я, а це завжди загроза отруєнь, ризик ситуацій, що їй щось кудись можуть підсипати", - попередив експерт.

Ще одна загроза, через яку, за словами Росса, їй слід проявляти обережність – це транспорт.

"Тимошенко можуть підлаштувати автомобільну аварію. Сатурн і Плутон, які є в її гороскопі – символ таких небезпечних ситуацій. Тому я б не рекомендував їй їздити на автомобілях – краще нехай літає на літаках або вертольотах", - сказав він.

У цілому в Тимошенко хороші шанси на вихід у другий тур на президентських виборах в 2019 році, на її боці зірки, резюмував Росс.