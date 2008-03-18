Микола Вересень запросить до студії В’ячеслава Брюховецького

12:30, 18 березня 2008
Політика
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Сьогодні 18 березня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ – Герой України, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 19 березня о 18.40

 

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