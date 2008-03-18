Микола Вересень запросить до студії В’ячеслава Брюховецького

Сьогодні 18 березня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ – Герой України, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 19 березня о 18.40