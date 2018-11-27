"Путіну він не потрібен": Коломойський розповів, коли Україна поверне Донбас

Коломойський переконаний, що лише домовившись з людьми, які живуть на окупованому Донбасі, можна повернути його до складу України.

Бізнесмен, колишній глава Дніпропетровської області Ігор Коломойський вважає, що Україна швидко поверне Донбас, але це може статися лише шляхом перемовин.

Про це він розповів під час інтерв'ю головному редактору видання "Лівий берег" Соні Кошкіній, яке оприлюднено в Youtube 27 листопада, передає ТСН.

Коломойський переконаний, що лише домовившись з людьми, які живуть на окупованому Донбасі, можна повернути його до складу України.

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"Донбас Україна має повернути достатньо швидко. З Кримом буде дещо важче, але все одно повернемо. Все залежить від наших політиків і Путін тут ні до чого. Треба домовитися з тими людьми, які на Донбасі", - сказав він.

Бізнесмен вважає, що Путіну Донбас не потрібен в складі РФ і йому вигідніше інтегрувати цю територію до України.

"Те, що кажуть, що ось там сидить Путін і всім керує - це смішно. Путіну цей тягар не потрібен. Йому вигідніше було б інтегрувати Донбас до України, щоб руйнувати її зсередини. Путін не єдиний хто вирішує це питання. Єдине, він не дозволить повернути Донбас воєнним шляхом" - додав Ігор Коломойський.

Якповідомляв УНІАН, раніше Коломойський прокоментував чутки про переїзд з Женеви до Ізраїлю.