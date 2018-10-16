«Повна брехня»: Коломойський прокоментував чутки про переїзд з Женеви до Ізраїлю

Український бізнесмен Ігор Коломойський спростував повідомлення в ЗМІ про те, що він змінив місце проживання і переїхав зі Швейцарії до Ізраїлю.

«Повна брехня, крім того, що в даний момент перебуваю в Ізраїлі», – заявив Ігор Коломойський в коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи дійсно він змінив місце проживання, як про це повідомила журналістка видання «Страна» Світлана Крюкова.

«Старішає Крюкова, скотилася на збирання пліток. Скоро буде на призьбі насіння лускати», - додав він.

Раніше інтернет-ресурс «Страна», з посиланням на свої джерела, повідомив, що Ігор Коломойський нібито переїхав на постійне місце проживання до Ізраїлю.

Причиною переїзду, за версією видання, стали судові позови Коломойського зі своїми колишніми партнерами по бізнесу, у рамках яких ФБР направило запит до Швейцарії про його видачу.