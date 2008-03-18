Добкіну і Кернесу світить від 7 до 12 років?

Слідчими Служби безпеки України порушено кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міської ради, що проводилась Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області.

Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах – УНІАН) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років.

Справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ.

Служба безпеки України висловлює сподівання, що і співробітники міськради, і її керівництво сприятимуть розслідуванню та поверненню громаді міста всіх незаконно привласнених бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на прес-конференції секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС заявив, що йому стало відомо про підготовку «широкомасштабної провокації», яку має провести Управління СБУ в Харківській області на чолі з начальником Андрієм МУХАТАЄВИМ «стосовно Харківського міського голови, членів виконавчого комітету, міської ради та в цілому органів місцевого самоврядування».

Сьогодні вранці до Харківської міськради прибула група співробітників УСБУ на чолі з начальником слідчого відділу для здійснення вилучення документів у керівництва Харкова у рамках розслідування кримінальної справи за фактом незаконної розтрати коштів у особливо великих розмірах, у якому звинувачують представники міської влади Харкова.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, Г.КЕРНЕС відмовляється підписувати постанову про вилучення документів у його кабінеті, яку йому намагаються вручити працівники Управління СБУ в Харківській області.