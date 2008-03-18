ВР ухвалила проект закону про Кабмін у першому читанні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про Кабінет міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 246 із 449 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. У повному складі не голосували фракції Партії регіонів та КПУ.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про Кабінет міністрів України», ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2006 року.

Він повідомив, що законопроектом про Кабмін, внесеним Президентом України, передбачається, що в разі порушення вимог Конституції України та закону про Кабмін щодо внесення пропозицій стосовно кандидатури на посаду прем`єр-міністра, а також у разі невідповідності запропонованої кандидатури вимогам до члена Кабінету міністрів Президент України інформує Верховну Раду про неможливість внесення подання щодо запропонованої кандидатури.

За словами О.ШЛАПАКА, даним законопроектом передбачається, що міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються на посади Верховною Радою виключно за поданням Президента.

Подання прем’єр-міністра України щодо звільнення міністра оборони та міністра закордонних справ вноситься за згодою Президента України.

О.ШЛАПАК також сказав, що передбачається запровадити механізм представлення кандидатури на посаду прем’єр-міністра і Програми діяльності Кабінету міністрів України. Документом передбачено, що схвалення цієї програми здійснюється одночасно з призначенням прем’єр-міністра України. При цьому Програма діяльності уряду повинна базуватись на узгоджених політичних позиціях і програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді.

О.ШЛАПАК наголосив, що це унеможливить ситуацію із внесенням на розгляд парламенту Програми діяльності уряду, яка суперечитиме чи не враховуватиме положення програм політичних партій, які утворили коаліцію.

Також законопроектом пропонується підвищити відповідальність міністра за стан реалізації політики у відповідній сфері, з одного боку, а з іншого – його самоцінність при прийнятті рішення.

О.ШЛАПАК зауважив, що у зв’язку з цим законопроектом передбачено, що призначення першого заступника і заступників міністра відбувається за поданням міністра, а не прем`єр-міністра України. Крім того, кількість перших заступників обмежується одним, а заступників – чотирма.

О.ШЛАПАК підкреслив, що даним законопроектом запроваджується практика координації діяльності членів уряду, керівників інших центральних органів виконавчої влади, роботи очолюваних ним органів виключно Кабінетом міністрів України як колегіальним органом.

Він наголосив, що вилучається норма чинного закону, яка передбачає право прем’єр-міністра координувати роботу міністерств та інших органів виконавчої влади. Також законопроектом передбачено позбавлення можливості прем’єр-міністра і першого віце-прем’єр-міністра в обхід уряду керувати міністрами, які є членами уряду і мають однаковий з ними об’єм прав.

О.ШЛАПАК наголосив, що згідно із законопроектом, Президент має право внести до Верховної Ради пропозицію щодо розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів.

Законопроектом також передбачено, що уряд має виконувати рішення Ради національної безпеки і оборони, які введені в дію указами Президента України.

О.ШЛАПАК наголосив, що у законопроекті «чітко визначаються наслідки зупинення дії актів Кабінету міністрів України Президентом України». «Це викликано негативною практикою невиконання, а точніше, свідомого ігнорування урядом указів Президента України, якими зупинялися неконституційні акти Кабінету міністрів України», - наголосив О.ШЛАПАК.

За його словами, зупиняється вчинення будь-якими органами чи особами дій, спрямованих на подальше виконання зупинених актів уряду, а також здійснення повноважень, визначених цими актами.