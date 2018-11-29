Режим воєнного стану мовою цифр, а не емоцій

Після початку дії воєнного стану в десяти областях України у багатьох українців виникає логічне питання: як режим воєнного стану вплине на економіку держави? Влада запевняє, що все буде гаразд. Але давайте поглянемо на це мовою цифр, а не емоцій.

Перше – економічні наслідки. У кінці 2018 року Україна чекає транш від Міжнародного валютного фонду на суму 1 500 000 000 доларів США. У прес-службі київського офісу МВФ повідомили, що «у Міжнародного валютного фонду (МВФ) немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співпраці в умовах воєнного стану». Так, справді, прямих заборон немає, але у статуті МВФ чітко визначено наступне: «Фонд може змінити ставки або інтервали розподілу або анулювання, якщо в будь-який момент Фонд приходить до висновку про бажаність таких дій внаслідок несподіваних подій величезної важливості».

Отже, МВФ має можливість відмовити від видачі Україні кредиту на суму 1 500 000 000 доларів США через введення воєнного стану.

Друге - готовність банківської системи України. 26 листопада 2018 року правління Національного банку України провело позачергове засідання разом з головами найбільших банків України. Обговорювали готовність банківської системи до ймовірного введення воєнного стану. Глава Національного Банку України зазначив, що ліквідність банківського сектору в Україні становить 75 мільярдів гривень та цього буде достатньо для його належного функціювання. Але, що станеться з банківської системою, якщо через введення воєнного стану усі почнуть забирати свої вклади, а інші перестануть проводити виплати по кредитам?

Отже, МВФ має можливість відмовити від видачі Україні кредиту на суму 1 500 000 000 доларів США через введення воєнного стану

Третє - вихід іноземних інвестицій з України. Кредит довіри іноземних інвесторів до України на даному етапі ще досі нестабільний, хоча Україна і приймає закони для їх приваблення, наприклад, «Про публічні закупівлі», «Про приватизацію державного і комунального майна» та інші. Однак, однією із особливостей введення воєнного стану є можливість відчужувати або вилучати майно юридичних чи фізичних осіб для потреб оборони. Це може призвести до виводу своїх активів з України з боку іноземних інвесторів.

Як наслідок, втрата іноземних інвестицій позначиться на курсі валют. Без достатньої підтримки іноземних інвестицій курс іноземних валют в Україні буде лише зростати, тим самим, знецінювати українську гривню. Усе це негативно позначитись на цінах іноземних товарів та послуг, що приведе до глобальної проблеми, для населення і для бізнесу.

Під час дії воєнного стану може бути запроваджена комендантська година – заборона на вільне пересування громадян в певний час доби

Четверте - заборони під час введення воєнного стану. Під час дії воєнного стану може бути запроваджена комендантська година – заборона на вільне пересування громадян в певний час доби. Вводиться особливий порядок в’їзду та виїзду. Перевірка документів, огляд речей та автомобілів, обмеження руху транспортних засобів та заборона на продаж алкогольних напоїв… Це не вичерпний перелік заборон. І як бути, наприклад, підприємцям, чий бізнес побудований на продажі алкоголю? Хто компенсує особам оплачену ліцензію на продаж алкоголю та вже отриманий товар без права його продажу? На жаль, ці питання залишаються без відповідей.

Отже, воєнний стан в Україні може призвести до економічної кризи. А Україна до цього точно не готова.

Іван Герасименко, адвокат, керівник компанії Investment Service Ukraine