Яценюк відмовився ставити на голосування в другому читанні законопроект про Кабмін

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився сьогодні ставити на голосування у другому читанні законопроект “Про Кабінет міністрів України”, посилаючись на норму Регламенту ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що не може позбавити жодного народного депутата права вносити поправки до законопроекту, прийнятого в першому читанні.

А.ЯЦЕНЮК запропонував скоротити до 7 днів двотижневий термін розгляду законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» у профільному комітеті, але народні депутати не підтримали його пропозицію. “За” проголосувало лише 70 із 449 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Відповідно до Регламенту ВР, даний законопроект має бути розглянутий у профільному комітеті протягом двох тижнів.

Ряд народних депутатів від коаліції, зокрема, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, наполягали на необхідності голосування даного законопроекту сьогодні одразу і в другому читанні, і в цілому.

Представники фракції Блоку Литвина заявили, що не голосуватимуть сьогодні за даний законопроект в другому читанні.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила проект Закону “Про Кабінет міністрів України”. “За” проголосували 246 народних депутатів, з яких 20 – від фракції Блоку Литвина.

На засіданні парламенту народний депутат Олексій ДОНІЙ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявив, що не віддасть свій голос за даний законопроект, оскільки реалізація його положень може призвести до розбалансування влади в державі.

У свою чергу, народний депутат Анатолій МАТВІЄНКО (фракція НУ-НС) заявив, що сьогодні не голосуватиме за ухвалення цього законопроекту в другому читанні, оскільки має зауваження до нього.