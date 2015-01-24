Під час обстрілу бойовиками Маріуполя загинуло 15 людей

Під час обстрілу терористами Маріуполя загинули 15 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МВС, снаряди влучили у місця масового скупчення людей, а саме - у крамниці та ринки. Здебільшого громадяни в момент потрапляння снарядів перебували на вулиці.

Під обстріл потрапили блокпости: один у селищі Виноградне, другий на виїзді з міста у Новоазовському напрямку.

Ще 46 громадян отримали осколкові поранення. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка.

Усі постраждалі доставлені до лікувальних установ міста.

Раніше повідомлялося про загибель 10 осіб.