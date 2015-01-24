Під час обстрілу бойовиками Маріуполя загинуло 15 людей
13:34, 24 січня 2015Політика
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Ще 46 громадян отримали осколкові поранення. Серед постраждалих - 12-річна дівчинка
Обстріл бойовиками Маріуполя кваліфікований як теракт / Фото УНІАН
Під час обстрілу терористами Маріуполя загинули 15 осіб.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі МВС, снаряди влучили у місця масового скупчення людей, а саме - у крамниці та ринки. Здебільшого громадяни в момент потрапляння снарядів перебували на вулиці.
Під обстріл потрапили блокпости: один у селищі Виноградне, другий на виїзді з міста у Новоазовському напрямку.
Ще 46 громадян отримали осколкові поранення. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка.
Усі постраждалі доставлені до лікувальних установ міста.
Раніше повідомлялося про загибель 10 осіб.
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