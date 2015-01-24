Завтра відбудеться термінове засідання РНБО

Про це заявив президент Петро Порошенко.

«Я дав доручення терміново скликати на завтра засідання РНБОУ для розробки та втілення додаткових дієвих кроків у зв'язку із стрімким погіршенням обстановки на Сході», - зазначив глава держави.

Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у МаріуполіЯк повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики почали наступ на Маріуполь із застосуванням систем залпового вогню. В результаті загинули 30 мирних жителів, у тому числі двоє дітей.

Порошенко назвав вбивства мирних громадян у Маріуполі не просто терактом, а злочином проти людяності, підсудним Гаагському трибуналу.