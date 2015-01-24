Завтра відбудеться термінове засідання РНБО
19:08, 24 січня 2015Політика
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Рада національної безпеки та оборони України збереться завтра, 25 січня, на термінове засідання у зв’язку із погіршенням ситуації на сході країни.
Порошенко дав доручення терміново скликати на завтра засідання РНБО / УНІАН
Про це заявив президент Петро Порошенко.
«Я дав доручення терміново скликати на завтра засідання РНБОУ для розробки та втілення додаткових дієвих кроків у зв'язку із стрімким погіршенням обстановки на Сході», - зазначив глава держави.
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