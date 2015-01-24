Порошенко: Атака на Маріуполь – злочин, підсудний Гаазькому трибуналу

На цьому наголосив президент України Петро Порошенко.

«Відкривши прицільний вогонь по житлових кварталах Маріуполя, бойовики продовжили чергу терористичних актів, серед яких, лише за останні дні - розстріл пасажирського автобуса під Волновахою і вбивство людей на зупинці і в тролейбусі у Донецьку, вогонь по житлових кварталах багатьох міст і сіл», - зазначив глава держави.

«Схиляю голову перед пам’яттю всіх, хто загинув і сьогодні, й раніше», - сказав Порошенко.

Читайте такожМЗС: Росія несе повну відповідальність за жертви у МаріуполіЗа його словами, так званий наступ терористів – це їхня атака проти мирних мешканців Донбасу. Українські воїни, ризикуючи життям, захищають мирних співвітчизників і дають гідну відсіч сепаратистській наволочі по всіх азимутах.

На думку президента, «міжнародна коаліція на підтримку України має надати рішучу відсіч злочинам терористів, посилити всі форми тиску на тих, хто їх спонсорує та всебічно підтримує».

«Саме сьогодні про це говоритиму в Ер-Ріяді із лідерами провідних країн світу».

Порошенко переконаний, що цивілізовані країни повинні ще більше об’єднати зусилля і зупинити розповзання терористичної загрози. Так звані «ДНР» і «ЛНР» мають бути визнані терористичними організаціями.

«Настає час називати по імені і їхніх покровителів. Будь-яка допомога бойовикам, постачання зброї, техніки і добре тренованої живої сили – хіба це не є підтримкою тероризму, наочною для всього світу?», - запитує президент України.

Читайте такожОбстріл бойовиками Маріуполя визнано терактом«Ми за мир, але виклик ворога - приймаємо. Будемо боронити свою Вітчизну так, як належить справжнім патріотам. І до повної перемоги», - наголосив глава держави.

Порошенко дав доручення терміново скликати на завтра засідання РНБОУ «для розробки та втілення додаткових дієвих кроків у зв'язку із стрімким погіршенням обстановки на Сході».

«Я звертаюся до жителів Донбасу, до усіх громадян України, які потерпають від терористів та агресора: як президент України я зроблю все, щоб захистити кожного громадянина, щоб припинити біль та страждання, щоб повернути мир та спокій у кожну українську родину – від Львова до Луганська, від Чернігова до Керчі», - запевнив глава держави.

«Об’єднавши наші зусилля, ми захистимо нашу свободу!», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики вчинили теракт, жертвами якого стали 27 осіб. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі.