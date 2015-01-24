Захарченко оголосив про початок наступу "ДНР" на Маріуполь
17:54, 24 січня 2015Політика
13348 0
Бойовики оголосили про початок наступу на Маріуполь.
REUTERS
Про це заявив глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє РІА "Новости".
"Сьогодні почався наступ на Маріуполь. Це буде найкращим пам'ятником усім нашим загиблим", - заявив Захарченко.
Читайте такожБойовики стягують до Маріуполя техніку – МіноборониЯк раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк просить негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. Число жертв в результаті сьогоднішнього теракту досягло 27.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter