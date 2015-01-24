Захарченко оголосив про початок наступу "ДНР" на Маріуполь

Про це заявив глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє РІА "Новости".

"Сьогодні почався наступ на Маріуполь. Це буде найкращим пам'ятником усім нашим загиблим", - заявив Захарченко.

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