Черновецький заявляє, що врятував Тимошенко від в`язниці

Кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що дякуючи лише йому не посадили Юлію ТИМОШЕНКО і через Віктора ЮЩЕНКА у нього були «кошмарні біди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Інформаційному центрі мерії.

«Я не дав посадити у в`язницю Юлію ТИМОШЕНКО… Я був гарантом того, що парламент у ряді голосувань ухвалить рішення, що її не посадять. Хоча це не дуже оцінено сьогодні», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. (Очевидно, мається на увазі, що парламент не дав дозвіл на притягнення народного депутата Ю.ТИМОШЕНКО до кримінальної відповідальності - УНІАН).

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що під час президентських виборів 2004 року сам прийшов до Віктора ЮЩЕНКА з підтримкою. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що нічого не просив у нього натомість. «Я підставив плече фракції «Наша Україна» і накликав на себе кошмарні біди, тому що КУЧМА і його адміністрація не розуміла жартів», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши при цьому, що «в цьому сенсі йому (КУЧМІ) дуже допомагав Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО. Він зробив мені дуже багато боляче».