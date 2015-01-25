Закон про люстрацію можуть змінити, щоб дозволити досвідченим військовим продовжувати службу - РНБО

Рада національної безпеки і оборони України ініціювала пакет законодавчих змін щодо посилення обороноздатності держави, зокрема, внесення змін до Закону "Про очищення влади" у частині дозволу досвідченим офіцерам та генералам продовжувати військову службу.

Про це йдеться у опублікованій на сайті РНБО інформації.

Крім того, зазначається, що під час засідання РНБО президент України доручив уряду надати комплексну допомогу усім постраждалим внаслідок останніх терактів.

Як повідомяв УНІАН, 25 січня відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.