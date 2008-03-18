У НУ-НС називають 4 кандидати в крісло Черновецького

На сьогодні від демократичної коаліції на посаду мера Києва реальними кандидатами є Віталій КЛИЧКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО та представник БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив народний депутат, член фракції НУ-НС Кирило КУЛИКОВ.

За його словами, на сьогодні домінуюча підтримка у Києві є у Блоку Юлії Тимошенко. Водночас, сказав депутат, БЮТ не має яскравого представника на посаду мера столиці, окрім прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка навряд чи буде балотуватися.

При цьому, за словами К.КУЛИКОВА, кияни підтримують В.КЛИЧКА, Ю.ЛУЦЕНКА та О.ОМЕЛЬЧЕНКА. Він висловив сподівання, що буде висунуто єдиного кандидата.