У НУ-НС називають 4 кандидати в крісло Черновецького
15:33, 18 березня 2008Політика
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Куликов відкидає Тимошенко
|Кирило Куликов
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв’ю журналістам висловив народний депутат, член фракції НУ-НС Кирило КУЛИКОВ.
За його словами, на сьогодні домінуюча підтримка у Києві є у Блоку Юлії Тимошенко. Водночас, сказав депутат, БЮТ не має яскравого представника на посаду мера столиці, окрім прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка навряд чи буде балотуватися.
При цьому, за словами К.КУЛИКОВА, кияни підтримують В.КЛИЧКА, Ю.ЛУЦЕНКА та О.ОМЕЛЬЧЕНКА. Він висловив сподівання, що буде висунуто єдиного кандидата.
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