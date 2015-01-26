Порошенко: Приєднання України до санкцій проти Росії - це тільки початок

Про це повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook.

"Приєднання України до санкцій проти Росії - це тільки початок. Подальші кроки опрацьовуються нами з світовим співтовариством. Теракти в Маріуполі, Донецьку, Волновасі не залишають сумнівів, що заходи, прийняті щодо стримування Росії, поки не привели до очікуваного зупинки агресії. Це вимагає посилення дій!" - йдеться в повідомленні.

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