Порошенко: Приєднання України до санкцій проти Росії - це тільки початок
03:50, 26 січня 2015Політика
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Приєднання України до санкцій проти Росії - це тільки початок.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook.
"Приєднання України до санкцій проти Росії - це тільки початок. Подальші кроки опрацьовуються нами з світовим співтовариством. Теракти в Маріуполі, Донецьку, Волновасі не залишають сумнівів, що заходи, прийняті щодо стримування Росії, поки не привели до очікуваного зупинки агресії. Це вимагає посилення дій!" - йдеться в повідомленні.
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