Рінат Ахметов проведе брифінг в Академії наук

16:05, 18 березня 2008
Політика
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Фонд представить повний фінансовий звіт

19 березня у конференц-залі Національної Академії наук України відбудеться презентація річного звіту діяльності Благодійного Фонду "Розвиток України" за 2006-2007 рр.

Керівництво фонду підіб’є підсумки роботи та представить повний фінансовий звіт. Благодійники також презентують напрямки і проекти Фонду на 2008 рік.  Після презентації відбудеться брифінг для ЗМІ за участю президента БФ "Розвиток України"  Ріната Ахметова і  директора фонду Анатолія Заболотного.

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