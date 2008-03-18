Рінат Ахметов проведе брифінг в Академії наук

19 березня у конференц-залі Національної Академії наук України відбудеться презентація річного звіту діяльності Благодійного Фонду "Розвиток України" за 2006-2007 рр.

Керівництво фонду підіб’є підсумки роботи та представить повний фінансовий звіт. Благодійники також презентують напрямки і проекти Фонду на 2008 рік. Після презентації відбудеться брифінг для ЗМІ за участю президента БФ "Розвиток України" Ріната Ахметова і директора фонду Анатолія Заболотного.