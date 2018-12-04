Вдерлась в Україну і Грузію, застосувала хімічну зброю у Європі - Помпео перерахував "гріхи" Росії

За словами держсекретаря США, список порушень Росії можна продовжувати.

Державний секретар США Майк Помпео заявляє, що Росія продовжує порушувати західні цінності, а саме – вдерлась на території України та Грузії, застосувала хімічну зброю у Європі та порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Брюсселі на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО.

За словами Помпео, Росія порушує західні цінності: свободу та міжнародне співробітництво.

«Росія вдерлась на територію суверенних націй Грузії та України», - заявив держсекретар США.

«Москва також застосувала нервовий паралітичний газ на саме тут, у Європі», - додав він, зауваживши, що РФ це зробила у порушення Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, до якої Москва долучилась.

Також Помпео наголосив, що Росія порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності протягом багатьох років, і «список (порушень) можна продовжувати».