Сенатор-республіканець закликав США відправити кораблі в Чорне море і надати Україні зброю

Він зазначив, що має бути потужне стримування, а не просто розмови з Путіним, оскільки він "хитрий, агресивний, опортуністичний; він віднаходить слабкі місця і використовує їх".

"Путін не розуміє слова, він розуміє дії", - наголосив сенатор-республіканець Джон Баррассо виступаючи у передачі "Зустріч з пресою" на каналі NBC.

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"Путін поважає силу і територію. Слова для нього небагато значать, а от дії – так. Вважаю, ми маємо робити більше", - відзначив сенатор, передає Голос Америки. Він закликав США направити кораблі до Чорного моря. Те саме, наголошує сенатор, має зробити і НАТО. Такі дії продемонструють народу України підтримку США, вважає Баррассо, а також покажуть Росії, що потрібно дотримуватись міжнародного права.

Сенатор також закликав США надати Україні зброю для протиповітряної оборони, а також для оборони проти нападів з моря. " Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів", - заявив Баррассо.

"Путін поважає силу і дії. Він не зупиниться доки його не зупинять. Він чує запах страху", - відзначив сенатор.

"Має бути потужне стримування, а не просто розмови з Путіним. Він хитрий, агресивний, опортуністичний; він віднаходить слабкі місця і використовує їх", - додав він.

Основна потужність Путіна, на думку сенатора, полягає в трьох сферах: кібер, енергетика і військо. Тому сенатор закликав, зокрема, розбудовувати міць США в сфері енергетики, а також закликав Німеччину заблокувати "Північний потік 2".

"Ми маємо робити все можливе, щоб ставати більш енергонезалежними і домінувати в енергетиці. Також, вважаю, маємо залучати НАТО. Меркель має зупинити трубопровід "Північний потік 2", адже він означає залежність від російських енергоресурсів", - заявив він.