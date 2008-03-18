Голова ЦВК зробив контрхід проти ”бунтівних” підлеглих

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ 17 березня підписав розпорядження про проведення службового розслідування відносно заступника голови ЦВК Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила сама Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

«У самому розпорядженні не вказані факти і предмет службового розслідування, як, власне, не вказано і термін, упродовж якого має завершитись розслідування», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

На її думку, такі дії голови ЦВК є «формою стягнення» В.ШАПОВАЛА за її позицію з питання необхідності реєстрації 15 нових депутатів від БЮТ у Київраді.

Як раніше повідомлялося, п`ятеро членів Центральної виборчої комісії – Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Юлія ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО і Олександр ЧУПАХІН – вирішили змінити голову ЦВК Володимира ШАПОВАЛА через "неналежну організацію роботи" і "умисне блокування розгляду питань щодо імперативного мандату".