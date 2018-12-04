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У Німеччині наполягають на політичному вирішенні ситуації із нападом Росії на українські судна

20:38, 04 грудня 2018
Політика
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REUTERS

Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маас наполягає на політичному вирішенні ситуації з нападом російських військових на українські судна поблизу Керченської протоки.

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Як повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter, про це Маас повідомив журналістам у Брюсселі в рамках міністерського засідання НАТО.

"Ми очікуємо, що Росія не лише пропускатиме судна через Керченську протоку, але також звільнить затриманих українських моряків. Єдиний спосіб унеможливити цей конфлікт від перетворення у серйозну кризу полягає у політичному вирішенні", - наголосив Маас.

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Теги: #моряки#Керченська протока