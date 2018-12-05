РФ не сприймає пропозиції щодо обміну полонених українців на російських в’язнів – Марчук

Україна пропонує обміняти 23 полонених українців на 23 російських в’язнів.

Україна під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську внесла пропозиції здійснити обмін полонених українців на російських в’язнів.

Про це в коментарі "Прямому" заявив представник України з питань безпеки в Тристоронній контактній групі Євген Марчук.

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"Українська сторона сьогодні внесла пропозицію, але письмово ці пропозиції у вигляді формалізованого документу Україна внесла декілька днів тому. І ми вважаємо, сьогодні ми це підкреслили, що до Нового року майже 90 осіб можуть зустрічати Новий рік у своїх сім'ях. Це 23 громадянина Росії, які знаходяться в українських місцях позбавлення волі.

Ми готові обміняти їх на 23 українців, які знаходяться у кремлівських в'язницях. Тобто 23 на 23. Ми запропонували, підготовлено і вважаємо якби протилежна сторона погодилася, то ще 66 на 19. Тобто ми передаємо 66, а отримуємо наших 19 осіб. Україна гарантує, що ці пропозиції до 27 числа можуть бути повністю підготовлені. І з 27 числа може початися процедура обміну", - наголосив він.

Проте, за його словами російська сторона такі пропозиції не сприймає.